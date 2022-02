Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Greven (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag (14.02.22) gegen 12.00 Uhr zugezogen. Der 82-Jährige aus Greven fuhr in der Grevener Innenstadt aus Richtung Königstraße kommend auf der Schützenstraße, einer Vorfahrtsstraße. Eine 71-jährige Autofahrerin aus Münster war auf der Münsterstraße unterwegs, aus Richtung B219 kommend. Sie fuhr mit ihrem Peugeot auf die Kreuzung Schützenstraße/Münsterstraße zu und wollte nach links abbiegen. An der Haltelinie übersah sie ersten Erkenntnissen zufolge den Pedelec-Fahrer, der gerade die Einmündung passierte, und fuhr los. Es kam zur Kollision. Der 82-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Klinikum. Der Sachschaden des Unfalls beläuft sich insgesamt auf schätzungsweise rund 700 Euro. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der medizinischen Versorgung des Verletzten zeitweise gesperrt werden. Auf der Münsterstraße und auf der Schützenstraße staute sich der Verkehr in alle Richtungen. Die Unfallaufnahme war gegen 12.45 Uhr beendet.

