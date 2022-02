Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Sonntag (13.02.) gegen 16.45 Uhr ist es in Greven an der Querungshilfe am Kreisverkehr Münsterdamm zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem jungen Radfahrer gekommen. Ein 24-jähriger Grevener fuhr mit seinem blauen VW Golf auf dem Münsterdamm in Richtung Ibbenbürener Damm. Am Kreisverkehr überquerte plötzlich ein junger Radfahrer die Querungshilfe von der Rathausstraße kommend in Richtung Am Hallenbad. Der Fahrzeugführer musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei beschädigte er das Verkehrsschild auf der Mittelinsel. Weiterhin entstand ein Sachschaden an seinem Auto. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Beamten suchen einen circa 10 bis 12 Jahre alten Jungen in dunkler Jogginghose und gelber Jacke, der auf einem Fahrrad unterwegs war. Außerdem werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben und die Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven unter der Telefon-Nummer: 02571/928-4455.

