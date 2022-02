Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Taschendiebstahl, Öffentlichkeitsfahndung nach dem Täter

Greven (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am 18.12.2021,in der Zeit von 17.30 Uhr bis 18.00 Uhr, in einem Aldi-Markt am Kardinal-von-Galen Ring das Portemonnaie einer 67 jährigen Frau. Unmittelbar im Anschluss an den Diebstahl wurde eine entwendete Debit Karte der Geschädigten mehrfach eingesetzt. Dem Täter gelang es insgesamt 1.800 Euro abzuheben. Alle bisherigen Bemühungen der Polizei den Täter, der bei gleichgelagerten Fällen schon mehrfach beim Einsetzen von Geldkarten fotografiert wurde, zu identifizieren, führten zu keinem Ergebnis. Deshalb wenden sich nun die Beamten an die Öffentlichkeit mit der Frage, wer die im Fahndungsportal der Polizei abgebildete Person kennt oder wer sachdienliche Hinweise zu dieser Person geben kann. Hinweise nimmt die Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hier der Link zur Fahndung: https://polizei.nrw/fahndung/74041

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell