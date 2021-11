Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unbekannte beschädigen Bagger

Katzenelnbogen (ots)

In der Zeit von Freitag auf Samstag wurde ein an der Baustelle der B 274 zwischen Katzenelnbogen und Allendorf abgestellter Bagger erheblich beschädigt. Nicht nur alle Scheiben wurden zertrümmert, sondern man machte sich zusätzlich die Mühe, eine Reihe von Elektroverbindungen am Motor zu kappen. Dadurch entstand ein vorläufig geschätzter Schaden von ca. 20.000.-. Sollte jemand verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wird um Benachrichtigung der Polizeiinspektion Diez gebeten, Tel.: 06432/601-0 oder pidiezwache@polizei.rlp.de

