Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Stark alkoholisierte Fahrzeugführerin und ein E-Scooter-Fahrer

Diez (ots)

Am Samstagabend ging um 20.25 Uhr die Mitteilung von Zeugen ein, dass ein PKW in Diez in Schlangenlinien geführt werde. Bei einer Kontrolle der 66-jährigen Fahrerin aus dem Raum Köln wurde eine deutliche Alkoholeinwirkung festgestellt. Ein Alcotest ergab über 2 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe und der vorläufige Entzug der Fahrerlaubnis waren die zwandsläufige Folge. Auch bei der Kontrolle des Nutzers eines E-Scooters wurde dessen leichte Alkoholisierung festgestellt. Hier wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, an dessen Ende eine Geldbusse von 500.- + Kosten und 1 Monat Fahrverbot stehen werden.

