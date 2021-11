Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unbekannte beschädigen Kircheneinrichtung in Marienrachdorf *Zeugen gesucht!*

Marienrachdorf (ots)

Durch bisher unbekannte Täter wurde am 05.11.21 im Zeitraum zwischen 15:30h und 17:30h eine Sachbeschädigung in der Kirche Maria Himmelfahrt in Marienrachdorf begangen. Der oder die Täter beschädigten zwei Desinfektionsspender sowie mehrere Weihwasserflaschen, bemalten Einrichtungsgegenstände und eine Säule der Kirche und verbrannten Papier im Bereich des Altars. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder Täter(n) geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Montabaur zu melden (Telefon: 02602 9226-0 ; E-Mail: pimontabaur@polizei.rlp.de).

