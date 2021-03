Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Automat aufgebrochen

Ein unbekannter brach am Montag in Biberach einen Automaten auf.

Ulm (ots)

Ein Zeuge entdeckten den aufgebrochenen Kartenautomaten gegen 21.15 Uhr in einer Firma in der Memminger Straße. Ein Unbekannter hatte den Automaten aufgehebelt. Darin befand sich eine Geldkassette. Die nahm er an sich. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

+++++++ 0398571

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell