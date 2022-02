Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Unfall auf Wechter Straße, Fahrradfahrer schwer verletzt

Tecklenburg (ots)

Ein Fahrradfahrer ist auf der Wechter Straße mit einem Auto kollidiert und auf die Frontscheibe aufgeschlagen. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Der 38-Jährige aus Tecklenburg war am Montag (14.02.22) gegen 19.33 Uhr mit seinem Rad auf der Wechter Straße in Richtung Brochterbeck unterwegs. Ein 21-jähriger Autofahrer aus Lengerich fuhr mit einem blauen Audi auf der Straße Im Bocketal in Richtung Brochterbeck. An der Kreuzung bog der Autofahrer nach links auf die Wechter Straße ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem Radfahrer. Der schwer verletzte 38-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 3500 Euro. Die Polizei stellte den Audi sowie das Fahrrad sicher. Zum Unfallort wurden auch Unfallspezialisten der Polizei sowie Sachverständige hinzugezogen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell