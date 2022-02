Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Rheine, Einbrüche in Büroräume und in eine Gaststätte

Lienen, Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben in Lienen an der Hauptstraße ein Fenster zu Büroräumen der Diakonie aufgehebelt. In der Zeit zwischen Dienstag (15.02.22), 22.00 Uhr, und Mittwoch (16.02.22), 05.35 Uhr, gelangten sie so in die Räume. Ersten Erkenntnissen zufolge ließen sie ein Tablet sowie zwei Tresore mit Bargeld mitgehen. Die Schadenssumme liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. In Rheine, an der Catenhorner Straße zwischen Tichelkampstraße und Pappelstraße, verschafften Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu einer Pizzeria. Sie entwendeten Kleingeld in Höhe eines zweistelligen Eurobetrags. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag (15.02.22), 14.00 Uhr, und Donnerstag (16.02.22), 08.50 Uhr. Die Polizei nimmt zu den Einbrüchen Zeugenhinweise entgegen - für Lienen bei der Wache Lengerich unter Telefon 05481/9337-4515 und für Rheine unter Telefon 05971/9384215.

