Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.10.2021

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Leingarten: Verkehrsunfall, 5 Personen verletzt Am Samstagabend, gegen 22.10 Uhr, befuhr eine BMW-Fahrerin die Liebigstraße aus Leingarten Mitte kommend in Richtung Daimlerstraße. In Höhe einer Rechtskurve verlor sie aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet mit dem Pkw geradeaus von der Fahrbahn ab. Die 18-jährige fuhr mit dem Fahrzeug u. a. gegen einen Stromverteilerkasten. Im weiteren Verlauf fuhr sie über das Firmengelände und prallte mit dem BMW schließlich gegen die Gebäudewand. Die Fahrerin, sowie ihre vier Mitfahrerinnen erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen. Die Frauen wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro. Das Polizeirevier Lauffen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Neben Kräften der Polizei waren Rettungsdienst und Notarzt vor Ort.

