Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Westerkappelner Straße

Lotte (ots)

In Wersen hat es am Mittwoch (16.02.) auf der Westerkappelner Straße einen Verkehrsunfall gegeben. Ein 53-jähriger Mann aus Wallenhorst fuhr gegen 20.00 Uhr mit seinem Mercedes auf der Westerkappelner Straße in Fahrtrichtung Wersen. Auf Höhe der Sporthalle fuhr vom dortigen Parkplatz eine 59-jährige Westerkappelnerin mit ihrem Honda auf die Straße. Ersten Ermittlungen zufolge übersah sie dabei den von links kommenden Mann aus Wallenhorst. Es kam zum Zusammenstoß. Der Honda wurde durch die Wucht gegen den Zaun der Gesamtschule gedrückt und kam dort zum Stehen. Die Westerkappelnerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Über den Grad der Verletzung konnten keine Angaben gemacht werden. Der Wallenhorster blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Westerkappelner Straße für ungefähr eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Der Sachschaden liegt laut ersten Ermittlungen bei ungefähr 22.000 Euro.

