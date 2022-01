Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Einfamilienhaus in Butjadingen

Delmenhorst (ots)

Ein Einfamilienhaus im Mellumring in Butjadingen war im Zeitraum von Dienstag, 18.01.2022, 15:00 Uhr, bis Freitag, 21.01.2022, 21:00 Uhr, das Ziel eines Einbruchs. Dabei wurde die Abwesenheit der Bewohner genutzt, um ein rückwärtiges Fenster aufzuhebeln und sich so Zugang ins Objekt zu verschaffen. Nach bisherigem Stand wurde Schmuck und Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe entwendet. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Polizei Nordenham unter Tel.: 04731-9981-115.

