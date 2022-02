Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Einbruch in Fitnessstudio

Hörstel (ots)

Mit einem unbekannten Werkzeug haben Einbrecher in der Nacht von Dienstag (15.02.22) auf Mittwoch (16.02.22) zwischen 21.40 Uhr und 08.00 Uhr ein Fenster an einem Fitness-Studio am Birkenweg aufgehebelt. Das Studio befindet sich kurz vor Beginn der Alten Glashüttenstraße. Im Gebäude brachen die Täter eine Kasse an der Anmeldetheke auf und stahlen einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei in Rheine ermittelt zu diesem Einbruchsdiebstahl und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell