Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Einbruch in Wohnhaus

Altenberge (ots)

Sie schlugen ein Kellerfenster ein und gelangten so ins Gebäude: Einbrecher haben sich in der Zeit zwischen Samstag (12.02.22), 18.00 Uhr, und Donnerstag (17.02.22), 10.50 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus an der Droste-Hülshoff-Straße verschafft. Die Bewohnerin war im Tatzeitraum nicht zuhause. Im Haus durchsuchten die unbekannten Täter mehrere Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Grevener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell