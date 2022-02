Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Werkzeugkiste aufgeflext

Akkuwerkzeuge entwendete ein Unbekannter am Dienstag in Göppingen.

Der Diebstahl ereignete sich in der Mittagspause auf einer Baustelle in der Eichertstraße. Arbeiter hatten ihr Werkzeug in einem Werkzeugwagen eingeschlossen. Ein Unbekannter flexte das Schloss auf und entwendete daraus zwei Akkuwerkzeuge samt Zubehör. Unerkannt machte er sich aus dem Staub.

