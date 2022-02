Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Dieb greift an

Mit Gewalt hat sich ein Dieb am Mittwoch in Riedlingen den Fluchtweg geschaffen.

Gegen 12 Uhr sei der Mann in einem Lokal in der Langen Straße aufgetaucht. Er gab vor, auf die Toilette zu müssen. Diese Gelegenheit nutzte er, um heimlich einen Hintereingang zu öffnen. Er verließ das Lokal wieder und schlich sich durch den Hintereingang wieder ins Haus, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei. Dort ging er ins Obergeschoss und durchsuchte die Wohnräume. Er steckte mehrere Geldbeutel und Schmuck ein, bis er von einem Hausbewohner ertappt wurde. Jetzt wurde der Dieb rabiat und schlug den Bewohner zu Boden. Dann rannte er aus dem Haus, sprang über eine Mauer mehrere Meter in die Tiefe und flüchtete anschließend durch die Donaustraße, über die Brücke der Hindenburgstraße und weiter die Straße Tuchplatz entlang. Hier wurde er zuletzt von einem Zeugen gesehen, als der Dieb in Richtung Donaustadion ging. Trotz einer intensiven Fahndung der Polizei mit vielen Streifen ist der Unbekannte seither verschwunden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu diesem räuberischen Diebstahl aufgenommen und sucht jetzt den Unbekannten. Der ist etwa 35 Jahre alt, etwa 1,80 m groß und hat dunkle, lockige Haare, außerdem einen dunklen Teint. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, darunter ein weißes T-Shirt, und einer dunklen Hose. Der Unbekannte hatte weiße Stoffhandschuhe dabei.

Die Ermittler suchen nun Zeugen und fragen:

- Wer kennt den Mann? - Wer hat den Unbekannten am Mittwoch zur Mittagszeit in Riedlingen gesehen? - Wer weiß, wo der Mann sich aufhält? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefon-Nr. 0731/1880 oder an jede andere Polizeidienststelle.

