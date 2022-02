Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Agnes-Miegel-Straße wurde zwischen Freitagmittag und dem späten Freitagabend in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Balkontür auf und durchsuchten dann sämltiche Räume und Schränke. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde neben Bargeld auch ein Laptop und Reisegepäck gestohlen.

Ein paar Häuser weiter - ebenfalls auf der Agnes-Miegel-Straße - wurde zwischen Freitag- und Sonntagmittag ebenfalls eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten auch hier eine Balkontür auf und durchsuchten dann alle Räume nach Diebesgut. Die Einbrecher erbeuteten unter anderem Goldschmuck, Parfums, eine Küchenmaschine und einen Laptop.

In der Welheimer Mark wurde am Wochenende in eine Schule eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die unbekannten Täter eine Fensterscheibe zerstört und sind dann ins Gebäude geklettert. Gestohlen wurde ein Ladekabel aus dem Büro des Hausmeisters.

Dorsten:

In der Nacht auf Samstag sind unbekannte Täter in ein Bekleidungsgeschäft auf der Borkener Straße eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf und nahmen dann Bargeld aus der Kasse.

Auf der Straße Alter Postweg wurde am Wochenende in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten das Fenster zum Schlafzimmer auf und durchsuchten dann Schränke und Schubladen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Dose mit Münzgeld gestohlen. Der Einbruch wurde am frühen Sonntagnachmittag festgestellt.

Auf dem Westwall wurde am Wochenende in eine Jugendeinrichtung eingebrochen. Die unbekannten Täter erbeuteten einen Safe mit Bargeld aus einem Büroraum.

Auf der Bismarckstraße sind unbekannte Täter am Wochenende in ein Schulgebäude eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Tür zu einer Werkstatt aufgebrochen und Werkzeug gestohlen.

Gladbeck:

Von der Hermannstraße ist ein blauer Audi Q5 verschwunden. Der Wagen parkte im Bereich des dortigen Kindergartens. Der Diebstahl wurde am Samstagmittag bemerkt, das Auto parkte seit Donnerstagabend dort.

Marl:

Auf der Alte Straße wurde in eine Doppelhaushälfte eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster zum Garten auf und brachen auch im Gebäude selbst weitere Türen auf. Das Haus ist derzeit unbewohnt. Zum Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden. Der Einbruch wurde am Sonntagmittag festgestellt, die Tat selbst kann aber schon wenige Tage zurückliegen.

Recklinghausen:

Am frühen Freitagabend sind vermutlich zwei unbekannte Täter auf einen Balkon an der Thorner Straße geklettert und haben dann die Balkontür zur Erdgeschosswohnung aufgehebelt. Die Einbrecher durchsuchten alle Zimmer und nahmen nach bisherigen Erkenntnissen zwei Handys mit. Eine Zeugin hatte gegen 18.45 Uhr zwei verdächtige Personen am Haus gesehen. Sie konnten nur grob beschrieben werden als männlich und sollen Mützen getragen haben.

Auf der Grullbadstraße wurde am Samstagvormittag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten dann das gesamte Haus - vom Keller bis zum Dachboden - nach Wertgegenständen. Nach ersten Angaben fehlen unter anderem Bargeld und Schmuck.

Unbekannte Täter sind am Samstagnachmittag oder Samstagabend in ein Wohnhaus auf der Horsthauser Straße eingebrochen. Zuerst versuchten sie offenbar, die Terrassentür aufzuhebeln, was aber scheiterte. Anschließend brachen sie ein Schlafzimmerfenster auf und gelangten so in die Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck gestohlen.

Auf der Kölner Straße wurde am Wochenende in einen Gebäudekomplex eingebrochen, in dem mehrere Firmen untergebracht sind. Im Gebäude selbst wurde zahlreiche Bürotüren und die dortigen Rollcontainer aufgebrochen. Gestohlen wurden u.a. Tablets (Apple) und Bargeld. Es gibt Hinweise auf eine tatverdächtige Frau. Sie war vermutlich in Begleitung eines Mannes. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Außerdem sucht die Polizei Zeugen, die weitere Hinweise geben können.

Waltrop:

Am Krusenhof wurde am Samstagnachmittag oder am frühen Samstagabend in ein Doppelhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter wollten zunächst offenbar das Küchenfenster im Erdgeschoss aufhebeln, was aber nicht gelang. Anschließend brachen sie ein Wohnzimmerfenster auf und durchsuchten dann das Schlafzimmer im ersten Obergeschoss. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

