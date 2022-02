Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zeugen beobachten Einbruchsversuch - Zwei Männer festgenommen

Recklinghausen (ots)

Auf der Bahnhofstraße sind am Samstagmittag zwei Männer aufgefallen, die offenbar in eine Gaststätte einbrechen wollten. Zeugen riefen deshalb gegen kurz nach 12 Uhr die Polizei. Die beiden Tatverdächtigen konnten noch in der Nähe angetroffen werden, sie wurden vorläufig festgenommen. Einer der Männer konnte sich nicht ausweisen, bei dem anderen handelt es sich um einen 37-jährigen Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen haben Beide keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

