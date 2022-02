Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Radfahrer nach Unfall gestorben

Recklinghausen (ots)

Zehn Tage nach einem schweren Radfahrunfall auf der Hans-Böckler-Straße ist der 54-jährige Fahrradfahrer gestorben. Der Mann, dessen Identität anfangs unklar war, ist am Wochenende seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Bottroper war am 9. Februar Mittags in Richtung Osterfelder Straße unterwegs und prallte dann gegen einen Schildermast, woraufhin der 54-Jährige stürzte. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zum Unfall sind noch nicht abgeschlossen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann ohne Helm unterwegs, außerdem hatte er Alkohol getrunken.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell