BPOL NRW: Straftäter wiedererkannt und durch Bundespolizei gestellt - Jugendlicher bespuckt Zugbegleiter

Münster (ots)

Am Dienstagmorgen (21.Dez.) hat die Bundespolizei am Münsteraner Hauptbahnhof einen Straftäter gestellt.

Zuvor hatte der 16-Jährige aus Hörstel den Zug von Münster nach Rheine genutzt. Hier wurde er durch den Zugbegleiter kontrolliert. Dieser stellte neben dem unsachgemäß getragenen MNS ebenfalls fest, dass der Algerier keinen Fahrschein besaß. Daraufhin sollte der Jugendliche beim Halt in Münster-Sprakel den Zug verlassen. Beim Ausstieg in Sprakel spuckte der Jugendliche den Zugbegleiter unvermittelt an und entfernte sich anschließend.

Wenige Stunden später erkannte der Geschädigte die Person im Hauptbahnhof Münster wieder und alarmierte die Bundespolizei. Die Einsatzkräfte stellten den Gesuchten noch im Hauptbahnhof. Nach erfolgter Identitätsfeststellung und Beanzeigung durch die Bundespolizei konnte er seinen Weg fortsetzen.

Gegen den Jugendlichen wird nun wegen Beleidigung und Erschleichen von Leistungen strafrechtlich ermittelt. Weiterhin erwartet ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

