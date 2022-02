Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Fahrradfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 15-jährige Fahrradfahrerin stürzte am Dienstagabend gegen 18 Uhr, als sie mit ihrem Fahrrad vom Gehweg auf die Straße wechselte. Sie verletzte sich schwer und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren. Die junge Dame wohnt in Oer-Erkenschwick. Sie war zuvor auf dem Voßacker in Richtung Horneburger Straße unterwegs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell