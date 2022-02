Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zwei leicht Verletzte bei Auffahrunfall

Recklinghausen (ots)

Auf der Hervester Straße kam es am heutigen Morgen um 07.40 Uhr zu einem Auffahrunfall, bei dem die beiden Fahrer leichte Verletzungen davon trugen. Sie wurden von Rettungskräften zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gefahren. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 9.500 Euro. Zuvor fuhr ein 58-jähriger Autofahrer aus Schermbeck auf der Hervester Straße in Richtung Süden. Der 58-Jährige musste sodann verkehrsbedingt auf der Straße halten und warten, da ein anderer Wagen vor ihm in eine Einfahrt abbiegen wollte. Dabei fuhr ihm die 18-jährige Dorstenerin mit ihrem Auto von hinten auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell