Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Waltrop

Am Dienstag beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten BMW (schwarz) an der Dortmunder Straße. Er flüchtete anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der Zeitraum liegt zwischen 14 Uhr und 14.10 Uhr. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Bottrop

An der Hünefeldstraße hinterließ ein Unbekannter einen Schaden von ca. 3.500 Euro an einem grauen SEAT Alhambra. Das Auto stand am Fahrbahnrand, der Schaden befindet sich an der linken Fahrzeugseite. Der Unfallzeitraum liegt am Dienstag zwischen 08.45 Uhr und 15 Uhr.

Gladbeck

Ein unbekannter Autofahrer verursachte einen Unfall an der Uhlandstraße und flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden an dem Dodge Charger wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Das Auto wurde am Dienstag, zwischen 09.30 Uhr und 11.30 Uhr an der Uhlandstraße abgestellt.

An der Friedensstraße verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Sachschaden von schätzungsweise 3.000 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der beschädigte Mercedes- Benz stand dort am Sonntag, in der Zeit von 22 Uhr bis 22.30 Uhr. Ein Zeuge hat den Unfall beobachtet. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen schwarzen BMW (Limousine). Der Fahrer war zwischen 40-50 Jahre alt, etwa 1,75m groß und dunkel gekleidet.

Dorsten

Einen Schaden von etwa 2.000 Euro hinterließ ein Unbekannter an einem schwarzen KIA Sportage. Der Schaden befindet sich an der Beifahrerseite, hinten links. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor. Zum Unfallzeitpunkt war das Auto an der Borkener Straße geparkt. Die Unfallzeit war heute, zwischen 6 Uhr und 08.30 Uhr.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

