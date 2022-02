Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Junger Mann im Rollstuhl angefahren

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend, gegen 20:00 Uhr, wollte ein 18-Jähriger aus Gladbeck mit einem Rollstuhl in Höhe des Krankenhauses an der Barbarastraße einen Zebrastreifen überqueren. Ein Autofahrer hatte am Zebrastreifen angehalten, um den jungen Mann passieren zu lassen.

Hinter diesem Autofahrer scherte ein 19-jähriger Autofahrer aus Gladbeck aus, um an dem wartenden Autofahrer vorbeizufahren. Er kollidierte mit dem Mann im Rollstuhl.

Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Aktuell wird noch ermittelt, ob sich der 19-jährige Autofahrer zwischenzeitlich möglicherweise unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat.

Der Führerschein des 19-Jährigen blieb bei der Polizei.

Bei dem Unfall entstand außerdem etwa 10.000 Euro Sachschaden.

