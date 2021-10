Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eingangstür beschädigt

Weimar (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht zu Samstag die Scheibe einer Hauseingangstür in der Bruno-Apitz-Straße ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro.

