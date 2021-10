Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schmierereien an Garagen

Weimar (ots)

In der Nacht zu Samstag beschädigten unbekannte Täter in der Marcel-Paul-Straße insgesamt vier Garagen und zwei Lkw-Anhänger, indem sie dort Graffiti anbrachten. In schwarzer und grüner Sprühfarbe wurden zahlreiche rechts-motivierte Symbole sowie polizeifeindliche Schriftzüge angebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell