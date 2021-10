Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbruch

Weimar (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Freitag in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Eduard-Rosenthal-Straße ein. Dort entwendeten sie eine Schlagbohrmaschine im Wert von 100 Euro.

