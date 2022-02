Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Auffahrunfall auf Kirchhellener Straße

Recklinghausen (ots)

Auf der Kirchhellener Straße hat es am Mittwochnachittag einen Auffahrunfall gegeben, bei dem ein 65-jähriger Bottroper leicht verletzt wurde. Der Mann war gegen 15.10 Uhr mit seinem dreirädrigen Motorrad in Richtung Bottroper Straße unterwegs. An der Kreuzung zum Nordring fuhr er auf den Transporter vor ihm auf, dessen 30-jähriger Fahrer aus Steinfurt an der Ampel anhalten musste. Der 65-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell