Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Täter nach gewerbsmäßigen Ladendiebstahl festgenommen

Northeim (ots)

Einbeck, Altendorfer Tor, Supermarkt, Mittwoch, 16.02.2022, 16.45 Uhr

EINBECK (Koc) - Diebesgut und Betäubungsmittel aufgefunden.

Am Mittwoch, den 16.02.2022 kam es gegen 16.45 Uhr in einem Supermarkt in der Straße "Altendorfer Tor" in Einbeck zu einem Diebstahl durch zwei männliche Personen.

Ein 34-Jähriger und ein 37-Jähriger verließen kurz nacheinander den Supermarkt. Die Angestellten bemerkten den Diebstahl durch die beiden Personen, ein Angestellter konnte den 37-jährigen Mann zunächst fußläufig verfolgen.

Im Rahmen der durch die Polizei Einbeck eingeleiteten Fahndung konnten beide Täter in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Anschließend wurden beide Personen in die Dienststelle der Polizei Einbeck verbracht werden.

Die Durchsuchung der Personen und deren mitgeführter Sachen führte zum Auffinden von Diebesgut im Wert von über 1500 Euro. Hierbei handelt es sich um Drogerieartikel sowie Zubehör für elektronische Unterhaltungsmedien. Zudem wurden bei beiden Männer geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden.

Das Diebesgut und die aufgefundenen Betäubungsmittel wurden durch die Beamtinnen und Beamten beschlagnahmt.

Im Rahmen der Überprüfung der Personen in polizeilichen Auskunftssystemen stellen die Beamtinnen und Beamten zusätzlich fest, dass sich der 37-jährigen Mann illegal im Bundesgebiet aufhält.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden die Beschuldigten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die beiden Männer müssen sich jetzt wegen verschiedener Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell