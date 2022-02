Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bei Verkehrskontrolle Betäubungsmitteleinfluss festgestellt

Northeim (ots)

Northeim, Stettiner Straße, Mittwoch, 16.02.2022, 17.20 Uhr

NORTHEIM (Koc) - Positiver Drogenvortest.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Mittwoch, den 16.02.2022 gegen 17.20 Uhr ein 30-Jähriger, welcher in der Gemeinde Staufenberg wohnhaft ist, mit einem Pkw Citroen in der Stettiner Straße angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle fielen den Beamtinnen und Beamten körperliche Auffälligkeiten bei dem Fahrzeugführer auf, ein anschließend durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Betäubungsmittelbeeinflussung.

Aus diesem Grund wurde dem Mann in der Dienststelle der Polizei Northeim eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Beamtinnen und Beamten leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell