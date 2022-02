Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zahlreiche Einsätze im Zusammenhang mit dem Sturmtief "Ylenia"

Northeim (ots)

Landkreis Northeim, Donnerstag, 17. Februar 2022, 01.00 Uhr bis 09.30 Uhr

Northeim (Koc) - Zahlreiche Gefahrenstellen und umgestürzte Bäume.

Im Zusammenhang mit dem aktuellen Sturmtief "Ylenia" verzeichnete die Polizei Northeim im gesamten Landkreis zahlreiche Einsätze. Hierbei handelte es sich überwiegend um Gefahrenstellen im öffentlichen Verkehrsraum, zahlreiche Bäume und größere Äste stürzten auf die Fahrbahnen. Viele Einsätze wurden zusammen mit den Feuerwehren des Landkreises Northeim abgearbeitet.

Insgesamt verzeichnete die Polizei am Donnerstag, den 17.02.2022 im gesamten Landkreis Northeim 65 Einsätze in der Zeit von 01.00 Uhr bis 09.30 Uhr. Zu verletzten Personen im Landkreis Northeim ist der Polizei aktuell nichts bekannt.

Am Donnerstagmorgen stürzte gegen 08.00 Uhr in der Graf-Otto-Straße in Northeim eine circa 15 m hohe Fichte auf ein Wohnhaus. Personen wurden hierbei nicht verletzt, zum Sachschaden ist bislang noch nichts bekannt. Bei diesem Einsatz war die Polizei Northeim zusammen mit der Feuerwehr Northeim im Einsatz, um die Gefahr zu beseitigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell