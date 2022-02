Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall durch zu geringen Seitenabstand

Northeim (ots)

Northeim, Wallstraße, Dienstag, 15.02.2022, 20.15 Uhr

NORTHEIM (Koc) - Eine leicht verletzte Person und 5.000 Euro Sachschaden.

Am Dienstagabend befuhr eine 80-jährige Northeimerin mit ihrem Pkw Renault die Wallstraße in Fahrtrichtung der Straße "Eichstätte". Hierbei kam sie mit ihrem Pkw zu weit nach rechts und touchierte im Vorbeifahren die geöffnete hintere Tür eines Pkw BMW, welcher am rechten Fahrbahnrand abgestellt war.

Der 42-jährigen Geschädigte befand sich zum Unfallzeitpunkt zwischen der Pkw-Tür und seinem geparkten Pkw, um Gegenstände aus seinem Fahrzeug zu laden. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt.

An beiden Pkw entstand insgesamt ein geschätzter Gesamtschaden von 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell