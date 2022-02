Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Holthusen (ots)

Am Donnerstagabend kam es in Holthusen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein alkoholisierter Autofahrer gegen einen parkenden PKW fuhr und sich dann vom Unfallort entfernte. Der Fahrzeugbesitzer des parkenden PKW befand sich zum Unfallzeitpunkt in der Nähe seines Fahrzeugs und konnte die Kollision akustisch wahrnehmen. Da der mutmaßliche Unfallverursacher nicht anhielt, folgte er dem flüchtigen Fahrer bis zu dessen Wohnanschrift und verständigte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei dem 55-jährigen deutschen Unfallfahrer einen Atemalkoholwert von 1,43 Promille fest. Da nicht auszuschließen ist, dass er auch nach dem Vorfall Alkohol konsumiert hat, wurden ihm zwei Blutprobenentnahmen entnommen. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernens vom Unfallort ermittelt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1500 Euro.

