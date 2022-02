Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Unfälle mit Leichtverletzten und hohen Sachschäden

Boizenburg (ots)

Das Polizeirevier Boizenburg hat am Mittwoch zwei Verkehrsunfälle aufnehmen müssen, bei denen die Fahrzeugführer jeweils leicht verletzt wurden. Zudem entstanden an beiden Fahrzeugen hohe Sachschäden.

Auf einer Ortsverbindungsstraße bei Greven war am späten Nachmittag ein Kleintransporter aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und anschließend gegen einen Baum geprallt. Der 53-jährige deutsche Fahrer erlitt dabei eine Handverletzung, die anschließend im Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste. Der Kleintransporter wurde erheblich beschädigt, wobei ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro entstand. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Kurz zuvor wurde auf der B 195 bei Valluhn ein 33-jähriger deutscher Autofahrer bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich an einer Einmündung, an der ein PKW mit einem LKW zusammenstießen. Dabei entstand am PKW wirtschaftlicher Totalschaden.

