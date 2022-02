Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall zwischen E-Bike und Pkw

Northeim (ots)

Northeim, Rückingsallee / Am Mühlenanger, Dienstag, 15.02.2022, 07.35 Uhr

NORTHEIM (Koc) - E-Bike Fahrer bei Unfall leicht verletzt.

Am Dienstagmorgen befuhr eine 59-jährige Northeimerin mit ihrem Pkw Mercedes die Straße "Am Mühlenanger" in Fahrtrichtung Rückingsallee. Im Einmündungsbereich fuhr sie mit hoher Geschwindigkeit an den dortigen Fußgänger- und Radfahrüberweg heran. Hierbei bemerkte sie den vorfahrtberechtigten, auf der Rückingsalle in Fahrtrichtung Seesener Landtstraße fahrenden 41-jähriger Northeimer mit seinem E-Bike zu spät.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern bremsten beide stark ab, hierbei stürzte der 41-Jährige mit seinem E-Bike auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Eine medizinische Versorgung der Verletzungen war nicht erforderlich.

Zu einer Kollision zwischen dem Pkw und dem E-Bike ist es nicht gekommen. Der Sachschaden am E-Bike wird auf circa 50 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell