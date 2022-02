Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren ohne Versicherungsschutz

Einbeck (ots)

Einbeck / Parkplatz Marktkauf (rod)

Am Dienstag, den 15.02.2022, kontrolleierte eine Polizeistreife gegen 10:00 Uhr auf dem Parkplatz des Marktkaufes in der Straße Altendorfer Tor in Einbeck eine 40-jährige PKW-Fahrerin aus Einbeck. Im Verlauf der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass für den VW Golf kein Versicherungsschutz mehr bestand. Daraufhin wurden die Kennzeichen sichergestellt und gegen die Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

