Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall zwischen Kohnsen und Einbeck

Einbeck (ots)

Einbeck, Vardeilser Landstraße (rod)

Am Dienstag, 15.02.2022, befuhr ein 67-jähriger Fahrzeugführer aus Dassel gegen 14 Uhr mit seinem PKW die Vardeilser Landstraße aus Kohnsen kommend in Richtung Einbeck. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt er nach links von der Fahrbahn ab, durchfährt den Grünstreifen und eine abschüssige Böschung, streift zwei Bäume und einige Büsche und kommt kurz vor einem Baumstumpf zum Stehen. Der Fahrer bleibt dabei unverletzt, kann eigenständig aus seinem beschädigten PKW aussteigen und wird zur vorsorglichen Untersuchung in das KH Northeim verbracht.

Der PKW ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. An dem Fahrzeug entsteht ein geschätzter Schaden von ca. 17.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell