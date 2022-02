Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisiert mit Pkw unterwegs

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Fürst-Wildrich-Straße, Montag, 14.02.22, 23.20 Uhr KALEFELD (schw) - Am Montag, 14.02.22, 23.20 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Bad Gandersheim in Kalefeld, in der Fürst-Wildrich-Straße eine Pkw Renault Megane aus Osterode. Im Rahmen der Kontrolle fiel den Beamten eine alkoholbedingte Beeinflussung des 51-jährigen Fahrzeugführers aus Bad Grund auf. Ein am stationären Alkomaten durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell