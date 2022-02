Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nachtragsmeldung zum Banküberfall in Sudheim

Northeim (ots)

Sudheim, Lange Straße 1, Kreissparkasse Northeim - Zweigstelle Sudheim, Montag, 14.02.2022, 17.25 Uhr

Northeim (Koc) - Ermittlungen dauern weiter an - Täter flüchtig.

Am Montag, den 14.02.2022 kam es gegen 17.25 Uhr zu einem bewaffneten Banküberfall in der Sparkassenfiliale in Sudheim. Hierbei betrat ein männlicher Täter die Bank und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe von einem männlichen Angestellten die Herausgabe einer Geldsumme, welcher letztendlich eine niedrige vierstellige Summe überreichte.

Die Ermittlungen hierzu laufen bei der Polizei Northeim weiter auf Hochtouren.

Aus ermittlungstaktischen Gründen können zunächst keine weiteren Angaben gemacht werden.

Zeuginnen und Zeugen, welche am Tattag oder an den Tagen zuvor verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Bank gemacht haben, die möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei Northeim unter der Telefonnummer 05551-7005-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell