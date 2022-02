Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei Einbrüche in Winnweiler

Winnweiler (ots)

In Winnweiler kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich bei beiden Häusern durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt. In einem Wohnhaus in der Donnersbergstraße wurden in mehreren Zimmern Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Nach Angaben des Geschädigten wurde nichts endwendet, es entstand aber Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit vom 8.Februar,6 Uhr, bis zum 9.Februar,9 Uhr, eingegrenzt werden. Am Abend vom 8.Februar wurde die kurze Abwesenheit einer Familie ausgenutzt. In der Zeit zwischen 18 und 19 Uhr drangen Unbekannte in das Einfamilienhaus in der Straße Am Grumberg ein. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen und entwendeten eine hohe vierstellige Summe an Bargeld und eine Armbanduhr. Es entstand ebenfalls Sachschaden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2260 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |cst

