Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unverschlossene Autos durchwühlt

Kaiserslautern (ots)

Im Kaiserslauterer Ortsteil Dansenberg haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei unverschlossene PKW durchwühlt. In einem der Fälle wurde Bargeld im zweistelligen Bereich und eine Sonnenbrille entwendet. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei unter Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. Zudem appelliert die Polizei an die Bürgerinnen und Bürger, sich zu vergewissern, dass ihre Fahrzeuge immer abgeschossen abgestellt werden. Wertsachen und Bargeld sollte zudem nicht sichtbar im Fahrzeug gelassen werden, am besten sollten Wertsachen und Bargeld überhaupt nicht im Fahrzeug bleiben. |cst

