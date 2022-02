Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auf geparktes Auto aufgefahren

Hirschhorn (ots)

Am frühen Mittwochabend kam es in Hirschhorn zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der 70-jährige Fahrer fuhr aus Katzweiler kommend nach Hirschhorn und kollidierte am Ortseingang mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. Nach Aussage des Unfallverursachers wurde er von einem entgegenkommenden Fahrzeug geblendet und hat daher das geparkte Auto zu spät wahrgenommen. Der 70-Jährige aus dem Kreis Kaiserslautern erlitt durch den Aufprall leichte Versetzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in das Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 270 gesperrt. Das führte wiederum zu einem Rückstau in beide Richtungen. Die freiwillige Feuerwehr war ebenfalls vor Ort. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. |cst

