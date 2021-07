Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, RW) Führerloses Auto rollt Böschung hinunter

Schramberg (ots)

Ein Auto eines Energieversorgungunternehmens ist am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr im Wiesenwegle eine Böschung hinabgerollt und auf dem Flachdach einer Garage zum Stehen gekommen. Ein Geländer hat den VW-Caddy aufgehalten, bevor es noch weiter in ein Grundstück gestürzt wäre. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro aus. Da unklar war, ob Betriebsstoffe auslaufen, rückte auch die Feuerwehr Schramberg mit vier Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an. Der 47-jährige Benutzer des Firmenwagens, der in dem steilen Gelände die Handbremse nicht richtig angezogen hatte, wurde verwarnt.

