POL-KN: (Konstanz) Laptops im Keller wechseln unfreiwillig den Besitzer

Zwei ältere Laptops, die eine Frau in ihrem Keller in einem Mehrfamilienhaus "Am Briel" aufbewahrte, sind vermutlich am Wochenende von einem Unbekannten gestohlen worden. Der Kellerabteil in dem Haus war einsehbar und vermutlich hat der Dieb die beiden Geräte in den Taschen von außen gesehen. Wie die Polizei bei der Besichtigung der Örtlichkeit feststellte, war die Kellertür aufgebrochen und Kisten und andere Behältnisse durchwühlt. Wie hoch der Schaden ist und ob noch mehr Gegenstände fehlen, ist aktuell noch unklar. Derzeit gibt es keinen Tatverdacht zu dem Fall.

