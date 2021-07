Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Teures E-Bike gestohlen

Konstanz (ots)

In der Sigismundstraße hat ein Dieb bereits am Montag ein fast 6000 Euro teures E-Bike gestohlen. Die Polizei, die eine Anzeige des 23-Jährigen Besitzers wegen des Diebstahls aufgenommen hat, geht davon aus, dass das abgeschlossene grüne Mountainbike der Marke Scott vom Typ eRide 910 mit 12-Gang-Schaltung zwischen 12 Uhr und 13 Uhr in der Altstadt geklaut wurde. Wie der Dieb das Kabelschloss überwunden hat, mit dem das Rad gesichert war, ist noch unklar. Die Rahmennummer des Fahrrades ist bekannt und wurde in einer Fahndungsdatenbank hinterlegt. Hinweise zu dem Fahrradklau nimmt die Polizei unter 07531 9950 entgegen.

