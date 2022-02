Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Northeim (ots)

Northeim, Matthias-Grünewald-Straße, Mittwoch, 16.02.2022, 12.40 Uhr

NORTHEIM (Koc) - Positiver Drogenvortest und anschließende Blutentnahme.

Am Mittwochmittag kontrollierte die Polizei Northeim einen 32-jährigen Northeimer mit seinem Pkw BMW in der Matthias-Grünewald-Straße in Northeim. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei dem Fahrzeugführer Auffälligkeiten festgestellt, welche auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln zurückzuführen sind.

Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest verlief positiv und bestätigte den Verdacht der Beamtinnen und Beamten. Dem Mann wurde in der Dienststelle der Polizei Northeim eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den 32-Jährigen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell