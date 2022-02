Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Kirsten Matuschke übernimmt die Leitung des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Castrop-Rauxel

Recklinghausen (ots)

Der Bezirks- und Schwerpunktdienst (BSD) Castrop-Rauxel bekommt am 1. März eine Chefin: Polizeihauptkommissarin Kirsten Matuschke. Sie tritt die Nachfolge von Frank Rösler an, den Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen Ende Januar nach 46 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat. Frank Rösler hatte den BSD Castrop-Rauxel seit 2015 geleitet. Kirsten Matuschke war seit 2016 für die Koordination des Bezirks- und Schwerpunktdienst in Waltrop verantwortlich, ist auf ihre neue Führungsaufgabe also bestens vorbereitet.

"Mit Kirsten Matuschke übernimmt eine Polizeibeamtin die Leitung des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Castrop-Rauxel, die in vielen Jahren im Wach- und Wechseldienst, in der Bereitschaftspolizei und in der Führungsstelle der Polizeiinspektion Ost in Castrop-Rauxel, sowie in verantwortlicher Position als Koordinatorin des BSD Waltrop umfangreiche polizeiliche Erfahrungen gesammelt hat", sagt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. "Ich danke ihrem Amtsvorgänger Frank Rösler für seine jahrelange, gute Arbeit, an die seine Nachfolgerin nahtlos anknüpfen kann." Kirsten Matuschke freut sich auf die neue Aufgabe. "Ich möchte als Leiterin des Bezirks- und Schwerpunktdienstes dazu beitragen, dass die Polizei als zuverlässiger Ansprechpartner angesehen wird." Castrop-Rauxel hat sie während ihrer Berufslaufbahn bereits kennengelernt. Sie hat mehrere Jahre im Wach- und Wechseldienst in Castrop-Rauxel sowie in der dort ansässigen Führungsstelle der Polizeiinspektion Ost ihren Dienst versehen. Kirsten Matuschke ist neben einem guten Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit städtischen Institutionen und Vereinen wichtig. "Hier gibt es viele Schnittstellen, die gemeinsam bearbeitet werden können und müssen, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten."

Zur Person:

Kirsten Matuschke ist gebürtige Halteranerin. Sie wohnt mit ihrem Lebenspartner in Recklinghausen. Die Familie, sowie Laufen als sportlicher Ausgleich, sind ihr wichtig.

Beruflicher Werdegang:

Kirsten Matuschke hat ihre Polizeiausbildung 1996 im mittleren Dienst in Linnich begonnen und wurde nach Ende der Ausbildung 1999 zum Polizeipräsidium Recklinghausen versetzt. Hier arbeitete die gebürtige Halteranerin bis 2002 als Streifenbeamtin auf der Polizeiwache Herten. Anschließend versah sie ihren Dienst in der Recklinghäuser Bereitschaftspolizei, bis sie im September 2006 ihr Studium zum Aufstieg in den gehobenen Polizeidienst an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Gelsenkirchen begann. Nach Ende des Studiums wechselte Kirsten Matuschke zur Polizeiwache Castrop-Rauxel und arbeitete hier als stellvertretende Wachdienstführerin. Als berufliche Stationen folgten die Führungsstelle der Polizeiinspektion Ost sowie der BSD Waltrop.

