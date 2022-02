Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Michaela Pfeifers übernimmt die Koordination des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Waltrop

Recklinghausen (ots)

Führungswechsel im Bezirks- und Schwerpunktdienst (BSD) Waltrop: Am 1. März tritt Polizeihauptkommissarin Michaela Pfeifers die Nachfolge von Kirsten Matuschke als BSD-Koordinatorin in der Hebewerkstadt an.

"Mit Michaela Pfeifers übernimmt eine erfahrene Polizeibeamtin die Koordination des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Waltrop. In vielen Jahren hat sie in verschiedenen Einsatzbereichen umfangreiche polizeiliche Erfahrungen gesammelt", sagt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. "Ich danke ihrer Amtsvorgängerin Kirsten Matuschke für ihre jahrelange, gute Arbeit. So hat sie ein Fundament geschaffen, auf dem ihre Nachfolgerin aufbauen kann." Kirsten Matuschke war seit 2016 für den BSD Waltrop verantwortlich.

"Ich freue mich auf eine kooperative, konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit - sowohl mit den Kolleginnen und Kollegen des Bezirks- und Schwerpunktdienstes, als auch mit den Waltroper Bürgerinnen und Bürgern, mit der Stadtverwaltung, mit Vereinen und Organisationen", sagt Michaela Pfeifers. "Bürgernähe ist mir wichtig. Ich möchte die Amtsgeschäfte meiner geschätzten Vorgängerin in Ihrem Sinne fortführen und weiterentwickeln."

Zur Person:

Michaela Pfeifers (43) ist im Ostvest verwurzelt. Sie wohnt mit ihrem Ehemann in Datteln. Sport, die Imkerei und Gartenarbeit zählen zu ihren Hobbys.

Beruflicher Werdegang:

Ihre Berufslaufbahn bei der Polizei hat Michaela Pfeifers 1995 in Köln begonnen. "Unter anderem habe ich dort im Fußstreifendienst am Waidmarkt gearbeitet, was meiner neuen Tätigkeit im Bezirks- und Schwerpunktdienst am nächsten kommt." An diese Zeit denkt sie gerne zurück. 2008 wechselte sie nach Dortmund und wurde dort nach kurzer Zeit Einsatztrainerin. Ihre nächste Station war das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten - kurz LAFP - in Selm-Bork. Dort war sie in der Ausbildung der Studierenden tätig. Im Polizeipräsidium Recklinghausen arbeitete sie seit 2020 als Einsatztrainerin, unterstützte den Pandemiestab bei der Planung und Organisation von Impfangeboten für Polizeibeschäftigte und kehrte 2021 in den Streifendienst zurück. Als Vertreterin des Wachdienstführers war sie im vergangenen halben Jahr in der Wache Recklinghausen tätig. Jetzt wartet mit der Koordination des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Waltrop die nächste berufliche Aufgabe.

