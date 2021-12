Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wohnungseinbruch in Hüsten

Arnsberg (ots)

Unbekannte Täter drangen am Samstag, 25.12.2021 in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr im Bereich der Marktstraße über ein Fenster in eine Wohnung in Hüsten ein. Dort durchsuchten sie die Wohnung nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Hinweise bitte an die Polizeiwache Hüsten unter 02932-9020-3211. (Wie)

