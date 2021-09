Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle in Konstanz

Konstanz (ots)

Im Rahmen der verstärkten grenzpolizeilichen Fahndungsmaßnahmen haben Beamte der Bundespolizei am Samstag, den 11. September 2021, innerhalb weniger Stunden drei Haftbefehle in Konstanz vollstreckt.

Am frühen Samstagmorgen kontrollierten Bundespolizisten einen deutschen Staatsangehörigen am Bahnhof Konstanz. Bei der Überprüfung konnte ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Konstanz festgestellt werden. Der 25 - Jährige wurde vom Amtsgericht Singen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt. Der Mann wurde festgenommen und nach Eröffnung des Haftbefehls in die Justizvollzugsanstalt verbracht.

Weiter konnte am Samstagnachmittag erneut am Bahnhof Konstanz ein ungarischer Staatsangehöriger festgenommen werden, der von der Staatsanwaltschaft München wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis mittels Haftbefehl gesucht wurde. Weil der 38 - Jährige die geforderte Geldstrafe bisher nicht beglich und auch am Samstag der Zahlung nicht nachkam, wurde er ebenfalls in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Ende des Tages folgte dann die dritte Festnahme der Bundespolizei am Grenzübergang Konstanz - Autobahn im Reisebus auf der Fahrt von Zürich nach Berlin. Bei einer Personenkontrolle eines deutschen Reisenden konnte eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Konstanz festgestellt werden. Der 48 - Jährige erhielt 2019 wegen Trunkenheit im Verkehr einen Strafbefehl in Höhe von insgesamt 1800 Euro, welchen er bislang nicht bezahlt hatte. Die drohende Ersatzfreiheitsstrafe konnte er durch die Zahlung der offenen Geldstrafe abwenden und im Anschluss seine Reise fortsetzen.

